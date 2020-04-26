Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kapalı
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Oğlunu öldürdü, cesedi yakmaya çalıştı

Denizli’de oğlunu başına çekiçle vurarak öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba, polis ekiplerine oğlunu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alındı.

Oğlunu öldürdü, cesedi yakmaya çalıştı

Denizli’de oğlunu başına çekiçle vurarak öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba, polis ekiplerine oğlunu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alındı.

26 Nisan 2020 Pazar 11:03
1 Okunma
Oğlunu öldürdü, cesedi yakmaya çalıştı

Denizli’de oğlunu başına çekiçle vurarak öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba, polis ekiplerine oğlunu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında 2712/1. Sokak’ta 3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı. Apartmanın ikinci katında oturan ev sahibi Hasan Y., yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Apartman boşluğunda oluşan yoğun dumandan etkilenerek balkona çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için girdiği evde odada bir kişinin cesedini buldu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. Yangında ölen kişinin 47 yaşındaki Mustafa Kaplan olduğu tespit edildi.

Baba, oğlunu öldürdüğünü olay yerinde itiraf etti

Mustafa Kaplan’ın babası E.K. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Olay yerinde polis tarafından sözlü ifadesi alınan baba E.K. çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf eden baba E.K. gözaltına alınırken, Mustafa Kaplan’ın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşuları bu kez kurtaramadı
Komşuları bu kez kurtaramadı
Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim