Oğluna hırsızlık yaptıran kadın kameraya yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kadın, sokakta gördüğü ve içinde para ile 600 bin TL’lik çek bulunan çantayı çocuğuna aldırarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 7’nci Sokakta meydana geldi. İş yerinden çıkarak aracına binen mobilyacı Bahattin D., içerisinde 24 bin TL nakit para ve 600 bin TL’lik çekin bulunduğu çantayı iş yerinin önünde düşürdü. Çantasını düşürdüğünü fark etmeyen vatandaş, aracıyla iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kadın çantayı gördü. Etrafı kolaçan eden kadın, yanında bulunan çocuğundan yerdeki çantayı kendisine getirmesini istedi. Çantayı alan çocuk annesine verdi. Çantanın içini kontrol eden kadın, çocukla birlikte bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.