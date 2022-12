Oğlu tarafından korkunç bir şekilde öldürülen annenin cenazesi ailesine teslim edildi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T’nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Baba yıkıldı

Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.’yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Hatırlamıyorum"

Otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ise yakınlarına sabah saatlerinde teslim edildi. Öte yandan annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şahsın ilk ifadesinde olay anının “Hatırlamıyorum” dediği öğrenilirken, şahsın ifade işlemlerinin polis merkezinde devam ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.