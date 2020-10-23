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Oğlu tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti

KATİL ZANLISI EGEMEN Ş.'NİN POLİSTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Asayiş 23.10.2020, 10:31
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Oğlu tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 24 yaşındaki oğlu Egemen Ş.’nin bıçakladıktan sonra komşularına "ambulans çağırın" dediği 59 yaşındaki Mehmet Ş. tüm tıbbi çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre dün gece sıralarında Kozlu ilçesi Güney Mahallesi’nde ikamet eden 26 yaşındaki Egemen Ş.; ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı babası 59 yaşındaki Mehmet Ş.’yi defalarca bıçakladı. Kentte taksicilik yapan Mehmet Ş., göğsünden ve sırtından aldığı 5-6 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay sonrası evden çıkan Egemen Ş. yolda karşılaştığı komşularına "Babamla tartıştık ambulans çağırın" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ş. kaldırıldığı BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı oğlu Egemen Ş.’nin ise polisteki sorgusu sürüyor.

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