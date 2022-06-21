Oğlu ceza aldı, anne düdüklü tenceresini istedi

Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın annesi polislerin operasyonda aldığı düdüklü tenceresini mahkeme başkanından istedi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.İ., avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Karar duruşmasında kendini savunan sanık M.İ., uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.İ.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını sabit görerek, sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Düdüklümü istiyorum”

Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ., mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.