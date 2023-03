Of’ta orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Trabzon’un Of ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle geniş bir araziye yayıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kıyıboyu-Kıyıcık Mahalleri Cihangir ve Ayazma mevkilerinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir nedenle çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of ve Hayrat İtfaiyesi ile Of Belediyesi ekipleri müdahale etti. Arazi yapısının engebeli olmasından dolayı ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine takviye ekipler ve Orman Müdürlüğünün arazözlerinin müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma ve can kaybı oluşmadı.

Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Yangının evlerinin yanına kadar geldiğini belirten Kıyıcık Mahallesi sakinlerinden Kezban Demirtaş, "Yangın bir anda buraya geldi. Çok korktuk. Neredeyse evlerimiz yanacaktı. Yanan araziler komşularımızın" diye konuştu.

"Mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor"

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İlçemizde çıkan ve lodosun etkisi ile etrafa yayılan yangınlar yapılan müdahalelerin ardından kısmen de olsa kontrol altına alındı. Mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılma durumu söz konusu fakat önlemeye çalışıyoruz. Personellerimizle birlikte görev başındayız. Tüm Of’a geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun, saklasın inşallah. Rabbim yangın ve afetlerden milletimizi korusun" dedi.