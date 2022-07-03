banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti

Of’ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu

Trabzon’un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2’si kurtarıldı, biri ise denizde kayboldu.

Asayiş 03.07.2022, 20:49
Of’ta denize giren genç dalgalar arasında kayboldu

Trabzon’un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2’si kurtarıldı, biri ise denizde kayboldu.

Eskipazar sahilinde denize giren İ.M. (19), H.M. (10) ve H.K. (17) denizin dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. H.M. ile H.K. çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan H.K. ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Denizde kaybolan İ.M.’nin arama çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları dron ve dalgıç ekipleri tarafından devam ediyor.

Yorumlar (0)
24°
açık