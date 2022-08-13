banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı. Konteynırları devirip seyir halindeki araçlara tekme atan kız, çevrecilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Asayiş 13.08.2022, 13:38
Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı. Konteynırları devirip seyir halindeki araçlara tekme atan kız, çevrecilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Çöp konteynırlarını deviren araçlara tekme atarak saldırgan tavırlar sergileyen genç kızın kim olduğu yada neden böyle bir tavır sergilediği anlaşılamadı. Öfkesini alamayan genç kız bir büfenin önündeki boş kasaları yola savurdu. Yoldan geçen insanlara hakaretler eden ve araçlara tekmeler atan kız bir süre sonra gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu