Öfkeden deliye dönen genç yerde kırdığı cam şişeyle kavga ettiği şahsın üzerine yürüdü

Antalya’da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar güçlükle sakinleştirilebildi. Cep telefonları tarafından kaydedilen kavgada aracından sinirli bir halde inen bir kişi “Benim bacımın düğünü var, siz ne yapıyorsunuz” diyerek karşısındaki kişiye saldırdı. Vatandaşların korkulu bakışlarla izlediği kavgada küfürler havada uçuşurken olay anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya’da yaşanan kavga sırasında arkadaşları genci sakinleştirmek için araya girdi ancak adeta sinir küpüne dönen genç bir türlü sakinleşmedi. Arkadaşlarının ayırma çabasına rağmen bir anda karşısındakinin yakasına yapışan genç, karşısındakine önce kafa attı, sonra da arabasının üzerine yatırıp yumrukladı. Kavgada ortalık durulmazken o sırada yoldan geçenler kavgayı sadece izlemekle yetindi.

Yerde kırdığı cam şişeyle üzerlerine yürüdü

Arkadaşlarının bir türlü sakinleştiremediği genç çıkan arbede sırasında yere düşen cam şişeyi alarak asfaltta kırdıktan sonra, kavga ettiği şahsın üzerine yürüdü. Öfkeli genç, arkadaşlarının araya girme çabasına rağmen şişeyi elinden bir türlü bırakmadı. Öfkesine hakim olamayan genci arkadaşları güçlükle araca bindirirken, ikna şekilleri ise dikkat çekti.

Arkadaşları, öfkeli genci “Polis gelecek arabaya bin” diyerek sakinleştirmeye çalışırken gencin olay anındaki son sözleri ise “Allah belanızı versin” oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.