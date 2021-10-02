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Off-Road yarışları sırasında oluşan hortum çadırları uçurdu

Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışların başladığı Karabük’te oluşan hortum yarış alanında çadırları uçurdu. Panik ve korku dolu o anlar kameralara ise saniye saniye yansıdı.

Asayiş 02.10.2021, 18:30
Off-Road yarışları sırasında oluşan hortum çadırları uçurdu

Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışların başladığı Karabük’te oluşan hortum yarış alanında çadırları uçurdu. Panik ve korku dolu o anlar kameralara ise saniye saniye yansıdı.

Karabük Off- Road kulübü (KARDOOF) öncülüğünde Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası orman etabı ile start aldı. Yarışlarda pilotlar kıyasıya mücadele verirken, yarış araçlarının servis alanında biradan çıkan hortum ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Hortumun etkisi ile çadırlar havada uçuşurken o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yarış araçlarının servis alanında oluşan hortum sonrası uçan çadırları tutmak isteyen bir kişi bir kişi kolundan yaralandı. 112 ekiplerinin çadırının zarar gördüğü hortumda yaralanan bir kişiye ekipler ise gerekli sağlık tedavisinde bulundu.

Heyecanın ve adrenalinin yüksek olduğu yarışların ilk gününde bazı araçlar devrilirken bazı araçlar ise rot kırdı.

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