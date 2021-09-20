Off Road Festivali’nde yüreklerin ağızlara geldiği anlar

Bursa’da hafta sonu düzenlenen Off Road Festivali ve kamp etkinliği nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışlarda drone ile takip edilen bir arazi aracı takla attı. O anlar kameraya yansırken sürücü ve yanındaki pilot burnu bile kanamadan kurtuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Diriliş Off Road Festivali ve kamp etkinliği Demirtaş Barajı çevresinde yapıldı. Festivale Türkiye genelinde yaklaşık 40 kulüp ve 150 araç katıldı.

Festival kapsamında oluşturan engebeli parkurlarda, adrenalin tutkunları araçlarıyla nefes kesen gösteriler yaptı. Bursa Enduro Kulübü üyelerinin özel motorlarıyla sergilediği performans, ortalığı tozu dumana katarken izleyenler keyifli anlar yaşadı. Çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda ise 4x4 araçlarıyla macera tutkunları hünerlerini sergiledi. Yüreklerin ağızlara geldiği anların da yaşandığı yarışta, sporcular engelleri aşmak için büyük mücadele verdi. Nefes kesici ve adrenalin dolu anların yaşandığı festivale, karavan tutkunları da katılarak kamp yapmanın tadını çıkardı. Çocuklar için özel olarak oluşturulan alanlarda ise, aileler eğlenceli anlar yaşadı.

Yarışlar sırasında arazi aracıyla takla atan bir sürücü ve yanındaki pilot arkadaşı zor anlar yaşadı. Aracın takla atma anı ise FPV Drone Pilotu Halil Koçan tarafından saniye saniye görüntülendi. Araç içindeki sürücü ve arkadaşının yardımına izleyiciler ve görevliler yetişti. Sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.