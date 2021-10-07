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Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken araçta mahsur kalanlar araç camından çıkartıldı.

Asayiş 07.10.2021, 16:22
Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken araçta mahsur kalanlar araç camından çıkartıldı.

Olay Erzurum- Tortum karayolu tafta mevkiinde meydana geldi. Düğün organizasyonu için çekim yapmaya giden Mehmet Sinan Bilen ve 2 kişi, 25 AAT 840 plakalı arazi araçlarıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Sinan Bilen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken yarısına kadar suya gömülen araçta bulunan diğer 2 kişi ise aracın camından çıkartılarak kurtarıldı.

Suya gömülen araç ise başka bir Off-Road aracıyla çelik haltlarla çekilerek çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken hastanede tedavi altına alınan sürücü Bilen’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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