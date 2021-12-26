Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Şeyh Hamit Mahallesi Nevşehir Caddesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunların tutuşmasıyla birlikte büyüyen yangını çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müstakil evin odunluk kısmına girerek yangını kontrol altına aldı. O sırada müstakil evde kimsenin olmadığı anlaşılırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri müstakil evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın kısa sürede söndürüldü.