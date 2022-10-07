Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1. katına sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın, 1. kattaki daireye sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen KOAH hastası hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi 1946. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bahçesindeki odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunlukta çıkan yangın 1. kattaki daireye de sirayet etti. Dumanları fark eden bina sakinleri dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen KOAH hastası kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle odunlukta ve KOAH hastası kadının yaşadığı 1. kattaki dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.