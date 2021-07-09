Odunluk alev alev yandı, apartmanın camları çatladı

Düzce’de mahalle arasında bulunan odunlukta yangın çıktı. Alevler nedeniyle yakınında bulunan apartmanın camları çatladı.

Yangın, Beyciler Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Baran’a ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Odunlukta alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Odunlukta alevler gökyüzüne kadar ulaşırken, çevresinde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Odunluğun etrafında bulunan binalar da alevlerden nasibini alarak camları çatladı. İtfaiye ekiplerinin vakit kaybetmeden yaptığı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasar ile atlatılan yangın bölgede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, odunluk küle döndü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.