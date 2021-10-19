banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş - Sporting CP maçından en ilginç kareler
Beşiktaş - Sporting CP maçından en ilginç kareler
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?

Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde odun yüklü traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 19.10.2021, 20:44
Odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde odun yüklü traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyazı köyünde meydana geldi. Adliye köyünden henüz plakası öğrenilemeyen traktörüne odunlarını yükleyip ikamet ettiği Çerkeşli köyüne götürmek üzere yola çıkan Selim. Ö., Sarıyazı köyüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün ters dönmesi nedeniyle sürücü Selim Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olarak yanında bulunan babası Mustafa Ö. ise yaralandı.

Kazada yaralanan Mustafa Ö. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2