Odun yüklü tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Karabük’te odun yüklü tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkii Filyos 4 Köprüsünde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan Bilal Can Ö. idaresindeki 78 DA 098 plakalı odun yüklü tır, aynı istikamette seyreden Ahmet Ali K. idaresindeki 67 VA 606 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan Ayşenur (17) ve Emine K. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.