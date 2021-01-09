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Odun sobasından çıkan yangın evi kül etti
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nde odun sobasından çıktığı iddia edilen yangın sonucu bir gece kondu kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 09.01.2021, 15:32
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Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nde odun sobasından çıktığı iddia edilen yangın sonucu bir gece kondu kullanılamaz hale geldi.
Gece saat 03 00’ te meydana gelen yangında gecekonduda yaşayan 65 yaşındaki Nadiye Soytürk yangından yara almadan kurtuldu.
Akşam yaktığı kuzine tipi odun sobasının yanında uyuya kalan Nadiye Soytürk, "Akşam sobayı yaktım. Uyudum. Gece vücudumda bir sıcaklık hissettim. Hemen dışarı kaçtım. Komşularıma haber verdim. Onlar itfaiye çağırdı. İtfaiye gelinceye kadar evim kullanılamaz hale geldi" dedi.Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Kararataç ise "Nadiye teyze için konteynır koydurduk ama Nadiye teyze hep gece konuda kalmaya devam etti. Çok şükür kendisinde bir şey yok" dedi.
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