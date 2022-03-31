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Odessa’da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı
Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.
Asayiş 31.03.2022, 14:44
Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da yerel saatle 12.30 sıralarında hava saldırısı uyarısının ardından sirenler çaldı. Siren seslerinin ardından Ukrayna ordusuna ait Hava Savunma Sistemleri, Rus ordusuna ait hava araçlarını hedef alarak füze atışları gerçekleştirdi.
Siren sesleri sonrası bölge halkının cep telefonuna acil durum mesajı gönderilirken halk sığınaklara indi.