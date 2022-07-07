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Ödemiş’teki kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, motosikletin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Asayiş 07.07.2022, 15:30
Ödemiş’teki kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, motosikletin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ödemiş-Ovakent kara yolunda meydana geldi. 35 ZGB 88 plakalı motosikleti ile hızla seyir halinde olan Müslüm Özdemir (36), aynı istikamette seyir halinde bulunan M.G. (54) yönetimindeki 35 RAP 02 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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