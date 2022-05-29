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Ödemiş’te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 29.05.2022, 00:05
İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi’ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.