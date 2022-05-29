banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!

Ödemiş’te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 29.05.2022, 00:05
Ödemiş’te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi’ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
açık