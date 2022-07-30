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Ödemiş polisi azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çok sayıda adrese girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 30.07.2022, 01:19
Ödemiş polisi azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çok sayıda adrese girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda adrese girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi belirledi. İ.A., D.E. ve O.D. adlı hırsızlık şüphelilerinin adreslerini belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ne varsa çalmışlar

Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin, çok sayıda ev ve iş yerine girerek ziynet eşyası, zeytinyağı, bisiklet ve elektronik aletler çaldıkları anlaşıldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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