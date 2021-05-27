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Odada kenevir yetiştirme sistemi kurmuşlar
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi.
Asayiş 27.05.2021, 11:13
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi.İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle’de 1 ve Edebey Mahallesi’nde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Odada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen 3 adreste yapılan aramalarda; toplam 22 kök Hint keneviri bitkisi, 527 gram esrar maddesi, esrar yetiştirmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.