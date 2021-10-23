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Ocakta unutulan yemek, ekipleri harekete geçirdi

Sivas’ta bir evde ocakta unutulan yemek itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Asayiş 23.10.2021, 18:21
Ocakta unutulan yemek, ekipleri harekete geçirdi

Sivas’ta bir evde ocakta unutulan yemek itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Şehit Ali Şener sokakta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. T.K. isimli kadın ocağa yemek koydu. Yaşlı kadın bir süre sonra ocağın üzerinde bulunan yemeği unutarak dışarı çıktı. Dumanlar kısa sürede evi sararken pencereden dumanlar çıktığı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri evin içerisine girerek ocakta bulunan yemeğe müdahale etti. Bu sırada yaşlı kadın neye uğradığını şaşırarak panik oldu. Gözyaşlarına boğulan T.K.’yı komşuları sakinleştirdi.

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