Ocakta unuttuğu yemek evini yaktı

Bodrum’da prefabrik bir evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin hızlı müdahalesi yangının ormana sıçramasını engelledi.

Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak satan Naile Kaan isimli vatandaşın prefabrik evinde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bodrum Grup Amirliği, Bodrum Orman İşletme Şefliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken evin içerisinden ve çevresinden 1’i dolu olmak üzere 10’un üzerinde tüp çıkarıldı. Evi yanan kadın ise ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarını üzüntü içerisinde izlerken ekiplere sık sık, evin içerisinde olan civcivini bulup bulmadıklarını sordu. Soğutma çalışmasını sürdüren ekipler, evin orman sınırında olmasından dolayı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.