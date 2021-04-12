Ocakta unuttuğu patates nedeniyle ölümden döndü

Antalya’da patates kızartırken uyuyakalan yaşlı adamın evinde yangın çıktı. Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren yaşlı adam, kapıyı kıran bir vatandaş tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571. Sokak’ta 4 katlı bir binanın girişinde çıktı. Yurt dışından emekli olan ve yaklaşık 3 yıl önce aldığı dükkanı eve çeviren 79 yaşındaki Emre Örge, akşam saatlerinde patates kızartmak için mutfağa girdi. Patatesleri yağa atan Örge, geçtiği diğer odada uyuyakaldı. Yoğun duman kokusuna uyanan Örge, alev alan tavayı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Dumandan etkilenen Örge bayıldı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada tamirciye motosikletini onarıma getiren Kadir Millidere, kapıdan baktığı evin içinde bir kişinin baygın şekilde yattığını gördü. Kapıyı tekmeyle açan Millidere, yaşlı adamı güçlükle dışarı çıkardı. Bir süre sonra kendine gelen ve yüzü simsiyah olan Emre Örge, maskeyi burnuna tutarak sağlık ekiplerini beklemeye başladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye evdeki dumanın tahliyesinin ardından bölgeden ayrıldı.

"İçeride baygındı"

Yaşlı adamı kurtaran Kadir Millidere, “Bu iş yerine motosikletimi tamire gelmiştim. Baktım dışarıda yangın var. Dumanlar çıkıyor yandaki yerden. Ağabeyde içeride bayılmıştı. Tekme ile vurarak kapıyı açtık. İçeride Emre Örge baygın şekilde yatıyordu. Emre Örge’yi güçlükle dışarı aldık. Yüzüne su serptik, temiz hava almasını sağladık kendine geldi. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık. Emre Örge, evde patates kızartırken uyuyakalmış” dedi.