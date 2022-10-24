Edirne’de bir apartta öğrencilerin yemek yaptığı sırada ocakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alınan bilgiye göre Edirne’nin Kocasinan Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi’ndeki bir apartta öğrencilerin yemek yaptığı sırada ocakta yangın çıktı.

Yangın paniğe sebep olurken, apartta kalanlar ise hemen dışarıya çıkartıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Apartta kalan öğrenciler tedbir amaçlı dışarıya çıkartılırken, ocak başındaki öğrenciler ise 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından durum kontrol altına alındı.