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O TikTok'çu gözaltına alındı!
O TikTok'çu gözaltına alındı!

O TikTok'çu gözaltına alındı!

Adana'da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 20.04.2021, 10:01
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O TikTok'çu gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti.

Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş. adlı kişi, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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