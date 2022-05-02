O sürücüye ceza yağdı

Bursa’da iki atı boyunlarından iple bağladıktan sonra otomobille çeken kişinin videosunu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri acımasız sürücüye toplamda 8 bin 132 TL para cezası kesti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti. Tepkilere aldırmayan acımasız sürücü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasının 16 P 3101 olduğunu tespit etti. Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Teyfik C. olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Teyfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesildi.

Sürücü hakkında soruşturma devam ediyor.