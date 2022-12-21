O operasyonda gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde gözaltına alınan 176 şüpheliden 107’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda Sakarya ve Kocaeli’de toplam 2 bin 67 kolluk kuvveti, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese 5 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde operasyon düzenlemişti. 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya’da 176, Kocaeli’nde ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sakarya’da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen 176 şüpheliden 107’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.