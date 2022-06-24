banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 24.06.2022, 16:05
O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Karasu istikameti Küçük Kaynarca mevkiinde kavşakta meydana gelen kazada, B.T. idaresindeki 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok (83) idaresindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Malçok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Yorumlar (0)
28°
açık