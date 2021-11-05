O hırsız tutuklandı

Mersin’de 13 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şahsın yapılan incelemesinde bir cep telefoncudan bozuk telefonu çalan hırsız olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde 13 farklı işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karışan bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeyen ekipler, şahsın S.S. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon yapan ekipler, şahsı kıs kıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iş yerlerine rahat bir şekilde giren şüpheli, hırsızlıktan sonrada sakin bir şekilde bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan, Mersin’de 23 Eylül 2021’de bir telefoncuda meydana gelen troji komik hırsızlık olayının şüphelisinin de S.S. olduğu ortaya çıktı. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 18. Cadde üzerinde bulunan bir telefoncuya gelen şüpheli, ekranı kırın olan telefonu yaptırmak istemiş, o sırada masa üstünde bulunan 6 cep telefonundan bozuk olanı çalarak, kayıplara karışmıştı.