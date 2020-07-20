O görüntülerin ardından okul müdürü açığa alındı, veliler iadesini talep etti

İzmir’in Buca ilçesindeki bir okulda, kendilerince’daha iyi öğretmen’ için geceden sıraya giren velilerin görüntülerinin ardından Buca Kaymakamlığı tarafından okul müdürü açığa alındı. Okul aile birliği üyeleri ve okulun diğer velileri de müdürün göreve iadesi için açıklama yaptılar.

Edinilen bilgiye göre Buca ilçesinde bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulunda veliler, çevreden aldıkları duyumlara göre okulda ismi ön plana çıkan bazı öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için 15 Temmuz akşamından 16 Temmuz sabahına kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Bazı velilerin ise çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyelerinde oturduğu görüldü. Korona virüse rağmen herkesin iç içe olduğunu ancak çocuklarını istedikleri öğretmene emanet etmek için kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirten veliler, bu sabah saat 09.00 sıralarında kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Okul müdürü tedbir olarak açığa alındı

Öte yandan Buca İlçe Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Buca Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Okul Müdürü Mehmet Y.’nin ise soruşturma bitene kadar tedbir amaçlı açığa alındığı öğrenildi.

Veliler ve okul aile birliği, müdürün görev başı yapmasını istedi

Okul Müdürü Mehmet Y.’nin açığa alınmasının ardından karara tepki gösteren diğer öğrenci velileri ve okul aile birliği ise okul önünde toplanarak açıklama yaptı. Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Karakoyunlar, yaptığı açıklamada okul önünde kamp kuran velilere ve açıklamalarına tepki gösterirken, müdürün göreve iade edilmesini talep eden sözlere yer verdi.

"Birçok skandala imza atmışlardır"

O gece sıra oluşturmak için okul bahçesinde kamp kuran velilere tepki gösteren Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Karakoyunlar, "15 Temmuz gecesi okul bahçesinde toplanan bir grup velimiz ertesi sabah 09.00’da başlayacak öğrenci kayıtları için kendi aralarında sıra oluşturmuşlar ve kayıt saatine kadar da birçok skandala imza atmışlardır. Okul bahçesinde adeta piknik yapmışlar ve sosyal mesafeyi hiçe saymışlardır. Okulumuzun bahçesi deprem toplanma alanı olduğu için bahçe kapısı sürekli açık olmak zorundadır. Bunu fırsata çeviren veliler adeta okulda kamp kurmuşlardır. Okul idaresi günler öncesinden okulun web sitesinde kayıt tarihini ve saatini ilan etmesine rağmen neden çok önceden okul bahçesine toplanıldı kendilerine sormak isterim. Hani basına demeç verirken ’öğretmen seçimine karşıyız’ diyorsunuz ya; o zaman neden buraya geldiniz. Bal gibi de öğretmen seçmeye geldiniz. Ama galiba sıranın sonuna kaldınız ki bağırıp çağırdınız; kendinizle çeliştiniz. Diyorsunuz ki kura ile öğretmen seçilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde böyle bir şey yok. Madem geldiniz, sıra oluşturdunuz. Burada sosyal mesafeyi korumanız için müdür beyin başınızda durmasını mı bekliyorsunuz. Koskoca insanlarsınız bunu kendiniz sağlamalısınız. Buraya sizi idare çağırmadı; kendiniz geldiniz" açıklamasında bulundu.

"Sizler doktorunuzu, dişçinizi, kuaförünüzü, terzinizi seçmiyor musunuz?"

Kayıt parası istendiği, vermeyenin kayıt yapılmadığı iddialarına da tepki gösteren Karakoyunlar, "Sizler doktorunuzu, dişçinizi, kuaförünüzü, terzinizi seçmiyor musunuz? Bu eleştiriyi yapanların hepsi eminim ki öğretmen de seçiyor. Müdür bey okula geldiği gün para toplamayı yasakladı. Aile birliğine talimat verdi; harcama panosu hazırlattı. Kayıt parası alınıyor, vermeyeni de kayıt etmiyor demişler. Okul aile birliğinin bütün makbuzlarını size açıyorum; gelip inceleyin. Ya da ’Benden para istediler’ diyen varsa çıksın ortaya" sözlerine yer verdi.

"Derhal görevine iade edilmesini talep ediyoruz"

Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Karakoyunlar, açıklamasında okul müdürlerinin göreve iade edilmesini talep etti. Karakoyunlar, "Bizim müdürümüz babadır; gariban, fakir, fukara dostudur. Tüm velilerimiz bunu iyi bilir. Bilmeyenler de inşallah müdür bey görevine döndüğünde öğrenecektir. Kusura bakmayın; bir iki kişi istedi diye onu size kurban etmeyeceğiz. Görevine dönünceye kadar her türlü desteği kendisine vereceğiz. Müdürümüz yalnız değildir. Arkasında öğretmenleri, velileri, öğrencileri ve halkı vardır. Derhal görevine iade edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.