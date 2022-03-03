banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

"O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm"

Bursa’da yaşlı kadının ölümüne, yanındaki kocasının da yaralanmasına sebep olan kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakim karşısına çıktı. Mahkeme sürücünün tutuklu yargılanmasının devamına karar verirken; eşini kazada kaybeden yaralı yaşlı adam, "O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Asayiş 03.03.2022, 11:10
"O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm"

Bursa’da yaşlı kadının ölümüne, yanındaki kocasının da yaralanmasına sebep olan kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakim karşısına çıktı. Mahkeme sürücünün tutuklu yargılanmasının devamına karar verirken; eşini kazada kaybeden yaralı yaşlı adam, "O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturdukları sırada, bahçenin hemen üzerinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağıya yuvarlanan kamyonetin altında kalan Cevdet ve Nermin Yıldız çifti ağır yaralandı.

Kazayı gören komşuları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları aracın altından çıkartılarak, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 65 yaşındaki Nermin Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız (70) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman Pusmaz sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan kazanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunan Abdurrahman Pusmaz ve avukatı ile karşı taraf avukatları ile kazada yaralanan Cevdet Yıldız ile yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledikten sonra bir sonraki duruşmaya kadar Abdurrahman Pusmaz’ın tutuklu yargılanmasının devamına bu sürede eksik evrakların tamamlanmasına karar verdi.

Duruşma basın mensuplarının sorularını cevaplandıran ailenin Avukatı Yusuf Korkusuz, ’’Bugün 307 promil alkolle sokağa çıkıp ’olursa olur, olmazsa olmaz yada ne olursa olsun’ düşüncesiyle gerek insanların canlarını gerekse, mallarını tehlikeye sokan alkollü bir sürücünün müvekkilimizin ailesine verdiği zararla alakalı duruşmaya gelmiş bulunmaktayız. Cevdet Yıldız bu kazada hem yaralandı hem de eşini kaybetti. Bunun acısını bütün aile yaşıyor. Hakikaten bu insanların acılarını kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Alkollü sürücülerin kendilerini masum bir şekilde göstererek ’iki bardak içki içtim, sokağa çıktım. Kırmızı da durdum, yoluma devam ettim’ gibi düşüncelerle adaleti yanıltma konusunda hareket ettiklerini bugün de gördük. Ama biz adaletin en güzel şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Alkollü sürücülerin vicdanları tatmin edecek bir şekilde cezalandırılmalarının gerektiği çok açık ve nettir" dedi.

O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm

45 yılık hayat arkadaşı ile birlikte aynı kamyonetin altında kalan kendisi kurtulup hayat arkadaşını kaybeden 70 yaşındaki Cevdet Yıldız ise duruşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Acılı yaşlı adam,"O eşimi öldürdü, yanında ben de öldüm. Eşimin fotoğraflarına baktığım zaman sinir krizi geçiriyorum. İçim kanıyor. Lütfen adalet yerini bulsun’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18