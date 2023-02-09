O bina yıkılacak

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 deprem sonrası büyük hasar gören 12 katlı binada inceleme yapan ekipler, binanın yıkılması yönünde karar aldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. Depremden 10 il etkilendi. Merkez üstüne yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta olan Kayseri’den de yoğun bir şekilde hissedilen depremde, Kocasinan ilçesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bir binada da büyük hasarlar oluştu. Polis ekipleri tarafından hasar oluşan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınarak, binaya girişler kapatıldı. İkamet ve dükkan sahipleri bina etrafında toplanarak inceleme yapan Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini merakla takip etti. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında büyük hasarlar meydana geldiği anlaşılırken, bina hakkında yıkılma kararı alındı.

İçerisinde bulundukları durum hakkında konuşan bina yöneticisi Ali Özdoğan, ”3 gündür geliyoruz ve binamızın başında bekliyoruz. Depremin olduğu birinci gün ekipler gelmiş. Öğle vakti olan Elbistan depremi olduğu zaman bizim binamız esas o depremde hasar aldı. Gece olan depremde bir şey olmadı, ancak gündüze olan ikinci depremde binamız hasar aldı. Biz binanın üst katlarında ikamet ediyoruz. Altta bulunan 4 katta işyeri olarak kullanılıyor. Biz 6-7 yıl önce binamıza yalıtım yapmıştık. Üst katlarda zaten yalıtımdan dolayı çatlama gibi bir durum yok. Ancak alt katlar iş yerleri ile anlaşamadık ve mantolama yapamadık. Oraları da görüyorsunuz, zaten sıvaları dökülmüş. Sıvalardaki hasarlar nedeniyle bizim binamız medyaya düştü. Bizim binamızı biz çok sıkıntılı görmüyoruz ama dışarda bulunan bir kolonda sıkıntı gözüküyor. Teknik bir konu biz bunu bilemeyiz. Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü bu konuda yetkilidir. Binamız girişe engelli durumda. Eşyalarımızı alamıyoruz. Dışarıda kaldık. Biz dışarıda kaldığımızdan dolayı sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz. Bu binada yaşayan bir sürü aile var. Yani benim gidecek yerimde yok. Üç gündür akrabalarda kalıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Devletimiz büyüktür. Tabii ki Kahramanmaraş’taki deprem asıl deprem yeri. Allah yardımcımız olsun. Devletimizin işi çok zor. Ancak Kayseri’de de bu işi çözecek kurumlar var” şeklinde konuştu.