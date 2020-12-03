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Nusaybinli uzman çavuş Afrin’de şehit oldu

Afrin’de görev yaptığı sırada şehit olan uzman çavuş Mehmet Altun’un Mardin’in Nusaybin ilçesindeki evine şehit ateşi düştü.

Asayiş 03.12.2020, 11:37
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Nusaybinli uzman çavuş Afrin’de şehit oldu

Afrin’de görev yaptığı sırada şehit olan uzman çavuş Mehmet Altun’un Mardin’in Nusaybin ilçesindeki evine şehit ateşi düştü.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve beraberindeki görevliler, şehit Altun’un Tepealtı Mahallesindeki baba evine geldi. Burada baba Şükrü Altun ve şehidin eşi Esra Altun’a şehitlik haberi verildi. Askerler, evin giriş kapısına Türk bayrağı astı. Baba Şükrü Altun taziyeleri kabul ederken haberi alan mahalle sakinleri şehidin evine gelerek ailesine başsağlığı diledi.
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