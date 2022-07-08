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Nusaybin’de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı.

Asayiş 08.07.2022, 12:29
Nusaybin’de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre, ilçeden geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde Yolbilen Mahallesi mevkiinde seyir halindeki Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı. Kazada cipte bulunanlar yol kenarına savruldu. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan 4 kişi 112 Acil Servis Ambulanslarıyla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken 2’sinin hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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