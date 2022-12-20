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Nusaybin’de hırsızlar binadan bisiklet çaldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar bisiklet çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.12.2022, 22:49
Nusaybin’de hırsızlar binadan bisiklet çaldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar bisiklet çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi’nde Savcı Yapı Apartmanı’na hırsızlar girdi. Hırsızlar, bisikleti çalarak alandan uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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