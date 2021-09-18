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Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 58 adet uyuşturucu hap ve 3 kilo 86 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Asayiş 18.09.2021, 11:18
Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 58 adet uyuşturucu hap ve 3 kilo 86 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan denetimlerde bir kişi üzerinde 58 adet extacy uyuşturucu hap ve 3 kilo 86 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken gözaltına alınan şahıs Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinden sonra adli mercilere sevk edildi.

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