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Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı
Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı
Asayiş 22.11.2021, 15:29
Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı
Zeytinburnu’nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan’ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine "Beni öldürmesi mi lazımdı" diyip ağlayarak tepki gösterdi.