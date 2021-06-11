Nurişler çetesine operasyon! 53 adrese baskın

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuoyunda "Karagümrük" ve "Nurişler" Çetesi olarak bilinen liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütüne sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen özel harekat timleri de destek verdi.



ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE

Toplamda 27 şüpheliye yönelik olarak yapılan operasyonda 53 adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Nuri Ergin'in cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.