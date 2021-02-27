Nurhak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nurhak ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak uygulama yaptı. Uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ile içindeki 3 şahısın üzerinde arama yapıldı. Aramada 2 parça halinde 10.42 gram metamfetamin ile 10.79 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ise işlemleri için emniyete götürüldü.

3 şüpheliden 2’sine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Bir şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, zehir tacirlerine yönelik çalışma ve operasyonlarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.