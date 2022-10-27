Nurgül Altıntaş’ı beylik silahıyla kurşun yağmuruna tutan bekçiye müebbet hapis cezası

Kağıthane’de tartıştığı Nurgül Altıntaş’ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçi Eyüp Doğan’ı mahkeme müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası maktulün annesi ağlayarak göz yaşlarına boğuldu.

Kağıthane’de bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş’ı (35) parkta tartıştıkları sırada yanında bulundurduğu beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık bekçi Eyüp Doğan’ın davası karara bağlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Eyüp Doğan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Nurgül Altıntaş’ın ailesi de katıldı.

"Bu insanı durduk yere hiçbir şey yokken öldürmüş bulunmadım’’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Eyüp Doğan, "Kendimi izah edemediğimi düşünüyorum. Ben bu insanı durduk yere hiçbir şey yokken öldürmüş bulunmadım. Benim gece bekçiliği yapmamı küçümseyerek benimle dalga geçti. Ben bu olay yaşandığı için üzgünüm ve pişmanım. Olay bir cinnet anında gerçekleşti, öldürme kastıyla bir hareket etmedim’’ şeklinde konuştu.

"Keşke aşık olduğum mesleğime devam edebilseydim’’

Duruşmanın biteceği belirtilerek sanığa son sözü soruldu. Sanık Eyüp Doğan son sözünde, "Sözün bittiği yerdeyiz. Keşke Nurgül yaşasaydı, ben de keşke aşık olduğum mesleğime devam edebilseydim’’ ifadelerini kullandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Doğan’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada herhangi bir indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Kararın okunmasının ardından maktul Nurgül Altıntaş’ın annesi Emine Akbaş feryat etti ve ağlayarak adliyeden ayrıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Eyüp Doğan’ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde maktul ile mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kiraladığı bir otomobil ile maktulü, buluştukları noktadan alarak Kağıthane’de bir parka gittikleri, maktul ile bir süre tartıştıktan sonra yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş’a ateş ederek yaraladığı ve hastaneye kaldırılan Altıntaş’ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan’ın, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.