Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Depremden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı’nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde yerle bir olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yıkılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.