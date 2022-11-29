Nurcan Seçer cinayeti davasında karar çıkmadı

Burdur’da eşi tarafından öldürülen Nurcan Seçer cinayetinin bugün görülen ikinci duruşmasında karar çıkmadı.

Burdur’da 8 Nisan 2022 tarihinde birlikte işlettikleri restoranda eşi Nurcan Seçer’i öldüren Serhan Seçer’in yargılanma sürecinde bugün Burdur Adliyesinde ikinci duruşma gerçekleşti. Duruşmaya maktulün ailesi ve avukatları katılırken, sanık duruşmaya getirilmedi. Duruşmada, Nurcan Seçer’in kardeşi ve babası sanığın en ağır cezayı almasını talep ederken, avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Öte yandan, sanık Serhan Seçer’in avukatı ise sanığın akıl ve ruh sağlığının hastanede gözlemlenmesini ve nihai kararın bu gözlem raporu çerçevesinde oluşturulmasını talep etti.

Tarafların dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti tarafından şahitlerin dinlenmesi ve yeni delillerin toplanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Nurcan Seçer’in avukatı Süleyman Kesici, “Türk Ceza Kanunu’nda eşini öldüren bir kişinin alacağı ceza, kanunda en ağır ceza olarak öngörülen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Biz de bu dosyada sanığın kendisinin de suçu kabul ettiğini ve dosyadaki tüm delillerin aleyhine olduğunu gözeterek en ağır cezayı alması için çabalıyoruz. Türk adalet teşkilatının sanığa en ağır cezayı vereceğinden kesinlikle eminiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sanığın; Nurcan Seçer’in ağabeyini, teyzesini ve dosyadaki bir tanığı öldürmekle tehdit ettiği yönünde duyumlar aldık. Böyle bir kişinin bir cinayet işledikten sonra halen daha öldürdüğü kişinin yakınlarını ve dosyadaki bir kişiyi öldürmekle tehdit ettiği düşünülerse, serbest bırakılması, ceza almaması ya da cezasına herhangi bir indirim yapılması kesinlikle vicdanları sızlatır, yerinde bir karar olmaz. Biz de en ağır cezayı almasını düşünüyoruz. Umarım bundan sonra kadın cinayetleri devam etmez” dedi.

Nurcan Seçer, 8 Nisan 2022 günü eşi tarafından birlikte işlettikleri restoranda av tüfeği ile başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.