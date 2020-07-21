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Noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavga etti
MANİSA’DA BİR NOTERDE ALIM SATIM İŞLEMLERİ SIRASINDA ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKAN İKİ GRUP, ÇIKIŞTA KAVGA ETTİ
Asayiş 21.07.2020, 16:09
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MANİSA (İHA) – Manisa’da bir noterde alım satım işlemleri sırasında aralarında tartışma çıkan iki grup, noter çıkışında tekmeli yumruklu kavga etti. İki kişinin yaralandığı kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Vakıf İş Hanı’nda bulunan noter önünde meydana geldi. İddiaya göre, noter içerisinde araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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