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Norveç’teki oklu saldırganın kimliği açıklandı

Norveç’in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklandı.

Asayiş 14.10.2021, 17:59
Norveç’teki oklu saldırganın kimliği açıklandı

Norveç’in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklandı.

Norveç’in başkenti Oslo’nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında dün düzenlenen oklu saldırıda, 4’ü kadın toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i polis olmak üzere toplam 3 kişi yaralanmıştı. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklandı. PST, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın "saldırının nedenini daha ayrıntılı olarak netleştireceğini" ifade etti.

Polis Şefi Ole Bredrup Sverud yaptığı açıklamada, "Polis, radikalleşmeyle ilgili önceki endişelerin bir sonucu olarak daha önce adamla temas halindeydi" ifadelerini kullanarak, polisin "2021’de radikalleşmeyle ilgili hiçbir rapor almadığını" ve şüphelinin bu yıl radarlarında görünmediğini belirtti.

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