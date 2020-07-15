Norveç’te silahlı saldırı : 1 ölü

Norveç’in Sarpsborg şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Norveç’te başkenti Oslo’nun güneyindeki Sarpsborg şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Norveç polisi olayla ilgisi bulunduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak yerel medya, yaralılar arasında bulunan bir kadının eşi, saldırganın kendi evlerine geldiğini ve adamı öldürmeye çalıştığını dile getirerek, “Televizyon izliyorduk, sonra kapı çalmaya başladı. Kapıyı açtığımda beni bıçaklamaya çalıştı ama kaçtım" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.