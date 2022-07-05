banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!

Norveç’te İslam karşıtı grubun lideri Kur’an-ı Kerim yaktı

Norveç’in başkenti Oslo’da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN (Norveç’in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lideri Lars Thorsen, müslüman topluluğun yaşadığı bölgeye gelerek Kur’an-ı Kerim yaktı. Thorsen’in içinde bulunduğu araç, dönüş yolundayken başka bir aracın çarpmasıyla takla attı, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 05.07.2022, 16:51
Norveç’te İslam karşıtı grubun lideri Kur’an-ı Kerim yaktı

Norveç’in başkenti Oslo’da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN (Norveç’in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lideri Lars Thorsen, müslüman topluluğun yaşadığı bölgeye gelerek Kur’an-ı Kerim yaktı. Thorsen’in içinde bulunduğu araç, dönüş yolundayken başka bir aracın çarpmasıyla takla attı, 6 kişi yaralandı.

Norveç’in başkenti Oslo’da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubunun lideri Lars Thorsen, büyük bir Müslüman topluluğun yaşadığı Mortensrud bölgesine geldi. Thorsen yaktığı Kuran-ı Kerim’i yolun ortasına bıraktı ve aracına döndü. Çevredekiler ise duruma müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Aracına binen Thorsen bir kez daha aynı provokasyonu gerçekleştirdi ve aracında yaktığı Kuran-ı Kerim’i camdan çıkararak sokaklarda dolaşmaya başladı.

Daha sonra içinde 2 kadının bulunduğu bir araç, eylemini sonlandıran Thorsen’in aracının peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Thorsen’in bulunduğu araç takla attı. Kazada 6 kişinin yaralandığını açıklayan polis, "kasten çarpmakla" suçlanan araç sürücüsü dahil olmak üzere 2 kadını gözaltına alındığını aktardı.

İskandinav ülkelerindeki aşırı sağcı İslam karşıtı eylemciler, son yıllarda müslüman nüfusun yoğun olduğu mahallelere gelerek provokatif eylemler gerçekleştiriyor.

Yorumlar (0)
28°
açık