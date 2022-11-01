Norveç’te helikopter kazası: 2 ölü 1 yaralı

Norveç’in Verdal bölgesinde olumsuz hava koşullarından dolayı iniş yapamayarak düşen helikopterde, 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Norveç’in Verdal bölgesinde bir helikopter olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede başarısız iniş denemelerinin ardından düşen helikopterdeki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. Polis, yaralının Trondheim kentindeki bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Norveç Hava Kazası Soruşturma Kurulu ile işbirliği içinde çalışan polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.